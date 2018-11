Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei Autos sind im Hamburger Stadtteil Rahlstedt komplett ausgebrannt. Die beiden Fahrzeuge seien in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Menschen oder Gebäude waren nicht in Gefahr. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar. Da eines der beiden Autos gasbetrieben war, mussten es die Einsatzkräfte kontrolliert abbrennen lassen.