Verletzte bei Wohnungsbrand in Pflegeeinrichtung

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Wohnungsbrand in einer Pflegeeinrichtung in Hamburg-Poppenbüttel sind nach ersten Erkenntnissen mindestens drei Menschen verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte ein Sprecher des Lagezentrums der Hamburger Polizei am Donnerstagabend. Weitere Bewohner der Pflegeeinrichtung wurden demnach zunächst in einem Großraumrettungswagen betreut. Alle, auch die Bewohnerin der Brandwohnung, hätten die Einrichtung rechtzeitig verlassen, hieß es. Bei den drei Verletzten bestand nach Angaben des Polizeisprechers Verdacht auf eine Rauchvergiftung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.