Trauergeläut bei Hamburgs Hauptkirchen nach Notre-Dame-Brand

Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Trauergeläut und einer Andacht im Hamburger Michel bekunden die Hauptkirchen der Hansestadt Dienstagmittag ihre Verbundenheit mit der vom Feuer zerstörten Kathedrale Notre Dame in Paris. "Menschen in aller Welt und auch wir hier in Hamburg stehen erschüttert vor der Verwüstung von Frankreichs bedeutendster Kirche", sagte die evangelisch-lutherische Bischöfin Kirsten Fehrs.

"Zu Beginn der Karwoche, die ja ohnehin eine Zeit der Trauer ist, wissen wir uns mit den Christinnen und Christen Frankreichs einig in Gedenken und Gebet", sagte Fehrs. Neben den Glocken des Michel werden auch die Hauptkirchen St. Petri, St. Nikolai, St. Jacobi und St. Katharinen ihre Trauerglocken läuten. Im Michel beginne das Geläut um 11.55 Uhr und dauere bis 12.05 Uhr.

Auch die Katholische Kirche beteilige sich mit dem St. Marien-Dom an dem Trauergeläut. Die Kathedrale Notre Dame in Paris sei ein Symbol des Glaubens weit über Paris hinaus, erklärte Erzbischof Stefan Heße. Seit Jahrhunderten werde dort gebetet und Gottesdienst gefeiert. "Auch ich habe dort schon die Heilige Messe mitgefeiert. (...) Meine Gedanken sind heute bei ihnen. Es ist ein sehr großer Verlust."