Stromkasten löst Brand in Haspa-Zentrale aus

Hamburg (dpa/lno) - Ein Brand in der Zentrale der Hamburger Sparkasse in der Nähe des Rathauses hat am Montagnachmittag zu einen Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Ein Stromkasten im Erdgeschoss sei in Brand geraten und habe den Feueralarm ausgelöst, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mit. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das Gebäude geräumt. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ihnen gelang es schnell, den Stromkasten zu löschen. Zwischenzeitlich wurde auch die U-Bahn-Station Rathaus gesperrt werden, da sich der Rauch auch im Tunnel ausgebreitet hatte. Verletzt wurde niemand.