Sieben Autos ausgebrannt: Verdächtiger wieder frei

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg sind in der Nacht zum Donnerstag sieben Autos und ein Carport komplett abgebrannt. Zunächst sei ein 36-jähriger Mann festgenommen worden, der sich unmittelbar am Brandort im Stadtteil Schnelsen aufgehalten habe, sagte ein Sprecher der Polizei. Er habe ein auffälliges Interesse an den polizeilichen sowie den Feuerwehrmaßnahmen gezeigt. Nach Abschluss der Ermittlungen gegen den Mann sei er aber wieder entlassen worden, "da kein dringender Tatverdacht gegen ihn begründet werden konnte". Wer die Autos angezündet hat, sei somit weiter unklar. "Es liegen momentan aber keine Beweise für eine politische Tat vor", sagte der Sprecher. Rund 40 Feuerwehrleute hatten den Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle.