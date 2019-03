Schuppen an Flüchtlingsdomizil brennt: keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen eines Feuers in einem Geräteschuppen mussten in der Nacht zu Sonntag 25 Menschen aus einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft in Sicherheit gebracht werden. Die Ursache des Brandes im Stadtteil Rahlstedt war zunächst noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Schuppen brannte den Angaben zufolge komplett aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte die Feuerwehr verhindern, wie ein Sprecher sagte. Die in Sicherheit gebrachten Bewohner wurden während der Löscharbeiten in einem Bus betreut. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.