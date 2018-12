Mann aus brennender Wohnung gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Feuer hat am frühen Donnerstagmorgen im Hamburger Stadtteil St. Pauli einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und eine Wohnung unbewohnbar gemacht. Aus zunächst ungeklärter Ursache war es in dieser Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hein-Hoyer-Straße zu dem Brand gekommen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte retteten den Mieter der betroffenen Wohnung laut den Angaben aus den Flammen, die Haare des Mannes wurden angesengt. Etwa zwei Dutzend Bewohner aus den oberen Stockwerken seien zeitweise in Sicherheit gebracht worden.