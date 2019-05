Holzschuppen auf Gelände von Kindertagesstätte fängt Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Holzschuppen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Hamburg ist in Brand geraten. Das Feuer breitete sich über die Wärmedämmung auf die Fassade der Kindertagesstätte aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Montagmorgen mitteilte. Die Brandursache sei bislang unklar. In dem Holzschuppen waren Spielgeräte gelagert. 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und verhinderten, dass das Hauptgebäude komplett in Brand geriet. Verletzte gab es keine.