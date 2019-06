Haus brennt: Toter in Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Heimfeld ist ein toter Mann gefunden worden. Der leblose Körper wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Samstagmorgen in einer Wohnung im zweiten Stockwerk des insgesamt viergeschossigen Hauses entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei dem Toten um den 52 Jahre alten Bewohner der Wohnung. Ob der Mann bei dem Feuer ums Leben gekommen ist, müsse noch geprüft werden. Anzeichen auf eine Gewalttat oder Ähnliches gab es jedoch zunächst nicht.

Die Flammen waren gegen vier Uhr früh aus zunächst unbekannter Ursache in der Wohnung ausgebrochen und drohten, auch auf die dritte Etage überzugreifen. Vier Menschen wurden beim anschließenden Feuerwehreinsatz mit Hilfe einer Drehleiter aus den oberen Stockwerken des Hauses gerettet. Einer von ihnen wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie der Feuerwehrsprecher weiter berichtete. Der Löscheinsatz dauerte insgesamt etwa drei Stunden.