Großeinsatz für die Feuerwehr: Reetdach-Haus brennt

Hamburg (lno) - Ein denkmalgeschütztes Reetdach-Haus in Hamburg-Wellingsbüttel ist am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Laut Feuerwehr waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes mit den Löscharbeiten beschäftigt. Dem Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg, Torsten Wesselly, zufolge hatten sich die Flammen gegen 8.30 Uhr schnell ausgebreitet; das ganze Dach des Gebäudes stand in Flammen. Das Reetdach-Haus sei stark einsturzgefährdet, teilte die Feuerwehr weiter mit. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung riet die Feuerwehr Anwohnern im Bereich Poppenbüttel, Sasel und Wellingsbüttel, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde bei dem Feuer nach ersten Informationen der Feuerwehr niemand.