Fünf Menschen aus brennendem Haus in Hamburg gerettet

Hamburg (dpa/lno) - Fünf Menschen sind von Feuerwehrleuten aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Hamburg gerettet worden. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Donnerstagabend im Keller und Erdgeschoss des Hauses im Stadtteil Dulsberg, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Feuerwehrleute holten die Menschen aus dem Haus. Drei Anwohner kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Neun Menschen konnten nicht in ihren Wohnungen übernachten, da diese stark verqualmt waren.