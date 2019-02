Feuerwehr bringt Frau bei Wohnungsbrand in Sicherheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Winterhude haben Feuerwehrleute eine Frau in Sicherheit gebracht. Am Sonntagabend hatten Anrufer gemeldet, dass ein Rauchmelder ausgelöst wurde und sich die Mieterin noch in der Wohnung befand, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Einsatzkräfte brachten die Frau ins Freie. Mit Anzeichen einer Rauchgasvergiftung wurde sie von einem Notarzt untersucht. Wie sich herausstellte, war das Feuer in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.