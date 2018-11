Feuer in Anbau von Sankt Katharinen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Brand im Anbau der Hauptkirche Sankt Katharinen in der Hamburger Altstadt hat Teile des Gebäudedachs zerstört. Das Feuer sei am späten Montagabend in einer leerstehenden Wohnung im Kirchenanbau ausgebrochen und dann auf das Dach übergeschlagen, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. 60 Menschen, die sich für ein Konzert im Hauptgebäude der Kirche befanden, wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren den Angaben zufolge 45 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.