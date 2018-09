Ein Toter nach Wohnungsbrand in Harburg: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Eißendorf ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden drei weitere Menschen verletzt. Das Feuer brach nach Angaben von Feuerwehrsprecher Werner Nölken in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses aus. Die Flammen hätten sich dann schnell in die vierte Etage ausgebreitet. Zwei Bewohner seien aus dem Haus gesprungen, um sich zu retten. Zwei Löschzüge und rund 50 Feuerwehrleute waren gegen Mittag im Einsatz. Die Brandursache ist bisher unklar.