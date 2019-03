Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Altona ums Leben gekommen. Feuerwehrleute hatten das Feuer am Donnerstagmorgen während der Fahrt zu einem Termin zufällig entdeckt, wie ein Sprecher sagte. Alarmierte Kollegen fanden den Mann tot in seiner Wohnung. Weitere Verletzte gab es nicht. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Brandursache war zunächst unklar.