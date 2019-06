Dachstuhlbrand in Wandsbek: 21 Menschen gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg-Wandsbek hat der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr habe bei dem Einsatz in der Nacht zu Donnerstag 21 Menschen aus dem Gebäude gerettet, sagte ein Sprecher. Verletzt war demnach niemand von ihnen. Auch das Nachbarhaus wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert. Gegen 4.30 Uhr war das Feuer gelöscht.

Rund 70 Feuerwehrleute waren seit kurz nach Mitternacht am Brandort im Einsatz gewesen. Einer von ihnen erlitt im Einsatz eine Dehydrierung, die Rettungskräfte aber vor Ort behandeln konnten. Die Einsatzkräfte betreuten die Geretteten in bereitgestellten Bussen des HVV. 11 der 21 Geretteten waren dort noch am frühen Morgen, die anderen waren bei Freunden und Verwandten untergekommen. Die Bewohner des Nachbarhauses konnten am Morgen wieder zurück in ihre Wohnungen, das Brandhaus war hingegen unbewohnbar. Der Eigentümer kündigte an, die Bewohner bis auf Weiteres in Hotels unterzubringen.