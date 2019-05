Busse in Hamburg durch Feuer zerstört: ein Leichtverletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Feuer hat in Hamburg vier Busse fast vollständig zerstört. Der Brand ereignete sich am Sonntagmorgen auf einem Betriebsgelände der Hamburger Hochbahn im Stadtteil Wandsbek, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Busfahrer, der noch versuchte einen der Busse wegzufahren, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Ob möglicherweise noch weitere Busse von dem Brand betroffen seien, müsse noch untersucht werden, sagte ein Feuerwehrsprecher.