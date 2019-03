Bus der Hochbahn fängt am Hamburger ZOB Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Linienbus der Hochbahn hat am Samstag in Hamburg-St. Georg Feuer gefangen. Aus dem Heck des Busses schlugen plötzlich Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fahrgäste der Linie 35 konnten den Bus rechtzeitig verlassen, als sie die Rauchschwaden bemerkten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, der Motor des Autos sei komplett geschmolzen. Während des Einsatzes war die Adenauerallee in Höhe des ZOB für eine Viertelstunde gesperrt worden. Der Einsatz sei "unkompliziert" gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Acht Einsatzkräfte hätten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht, verletzt wurde niemand.