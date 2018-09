Brand in Wohnhaus: Frau und Kinder ins Krankenhaus gebracht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In einem Wohnhaus in Hamburg-Allermöhe ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner - eine 43 Jahre alte Frau und ihre 10 und 12 Jahre alten Kinder - konnten sich noch vor dem Eintreffen der Löschkräfte ins Freie retten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Frau habe sich leichte Verbrennungen am Arm und eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Auch bei den Kindern bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Alle Bewohner seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.