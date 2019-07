Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Polizisten haben in Halle einen schlafenden Mann aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Der gerettete Mieter wurde in der Nacht zu Montag zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatten Nachbarn zuvor den nächtlichen Brandgeruch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Das Feuer in der Wohnung konnte gelöscht werden. Warum es ausbrach, muss noch ermittelt werden.