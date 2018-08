Nach Hochhausbrand: Mehr als 100 mögliche Zeugen befragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Nach dem Brand in einem Hochhaus in Halle-Neustadt hat die Polizei mehr als 100 Anwohner befragt. Bislang gebe es aber keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Brandstifter, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Halle. Die Befragungen seien noch nicht abgeschlossen. Bei dem Feuer am 3. August wurden 30 Menschen verletzt, darunter 12 Kinder und eine Jugendliche. Niemand erlitt schwerwiegende Verletzungen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Zwei Kinderwagen im Treppenhaus des Elfgeschossers gerieten in Flammen und breiteten sich aus. Eine Schadenshöhe liegt laut Polizei bislang nicht vor.