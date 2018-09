Kinderwagen in Mehrfamilienhaus abgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Zwei Kinderwagen sind im neunten Stock eines Mehrfamilienhauses in Halle in Brand geraten. Die Wagen standen im Flur, als sie in der Nacht zum Dienstag in Flammen aufgingen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Derzeit werde von Brandstiftung ausgegangen, die Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden. Wegen der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus seien vorsorglich 13 Bewohner von Einsatzkräften wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung untersucht worden. Einige von ihnen wurden von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet.