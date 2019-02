Hochhausbrand in Halle: Verdacht auf Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Nach einem Hochhausbrand in Halle-Neustadt sind acht Menschen mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Am frühen Freitagmorgen brach das Feuer nach Angaben der Feuerwehr an gleich drei Stellen im Gebäude aus: Die Einsatzkräfte fanden Brandherde am Eingang, auf der Treppe im siebten Stock sowie im Keller. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, teilte die Polizei mit.

Das gesamte Treppenhaus war verraucht. Nach rund einer Stunde hatte die Feuerwehr, die mit 76 Einsatzkräften angerückt war, den Brand unter Kontrolle. In dem Haus leben laut Feuerwehr rund 50 Menschen. Diejenigen, die nicht in eine Klinik gebracht werden mussten, konnten wieder in ihre Wohnungen zurück.