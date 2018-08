Brand im Schlachthof: Experten können noch nicht ermitteln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Nach dem Großbrand im früheren Schlachthof von Halle können Brandexperten die Ermittlungen vor Ort noch nicht aufnehmen. Zunächst müsse durch das Umweltamt geprüft werden, ob es noch eine gefährliche Stickstoffkonzentration auf dem Gelände gebe, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Halle. Zudem müsse vor dem Betreten des Brandortes geklärt werden, ob die Statik es überhaupt erlaube, sich dort zu bewegen.

Am Montagabend musste die Feuerwehr erneut zu dem Gelände ausrücken. Laut der zuständigen Leitstelle war Unrat in Brand geraten. Das Gebäude selbst sei nicht betroffen gewesen, sagte ein Sprecher. Der Brand habe schnell gelöscht werden können.

Wie die Sprecherin weiter sagte, werden sich die Ermittlungen zur Brandursache vermutlich sehr schwierig gestalten. Zur Bekämpfung des Feuers wurde unter anderen brennendes Material von der Feuerwehr auseinandergezogen. Deshalb könnte es problematisch werden, dort verwertbare Spuren zu sichern.

Das Feuer in dem leerstehenden Gebäudekomplex in der Nähe des Hauptbahnhofs war am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen und konnte erst am Wochenende endgültig gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen lagerten dort Müll und Altreifen. Auf dem Gelände des früheren Schlachthofs hatte es schon mehrfach gebrannt. Das Areal steht seit Anfang der 1990er Jahre leer.