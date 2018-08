Mehrzweckhalle in Halberstadt brennt komplett nieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Eine Mehrzweckhalle ist in Halberstadt komplett niedergebrannt. Das Feuer brach in der Nacht zum Freitag aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen setzten zudem vier Bäume in der Umgebung in Brand. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die 675 Quadratmeter große Mehrzweckhalle im Ortsteil Emersleben wurde als Lagerraum für Baumaterialien und Streugut genutzt. Die Polizei ermittelt.