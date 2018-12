Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt hat das Außenlager eines Discount-Marktes in Flammen gestanden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin am Mittwoch in Halberstadt mitteilte. Demnach brannte das umzäunte Lager in der Nacht. Alles Gelagerte wurde zerstört. Ein Kriminaltechniker soll die Brandursache klären. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.