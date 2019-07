Maschinenhalle in Haiterbach in Flammen: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Haiterbach (dpa/lsw) - Ein Brand auf einem Bauernhof in Haiterbach (Kreis Calw) hat Teile einer Lagerhalle zerstört. Das Feuer sei am Samstagnachmittag ausgebrochen, teilte der Kreisfeuerwehrverband am Sonntag mit. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr retteten der Eigentümer und seine Mitarbeiter demnach noch einige landwirtschaftliche Maschinen aus der Halle. Dabei seien zwei Männer leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr verhinderte den Angaben zufolge, dass die Flammen auf einen Stall mit 130 Tieren und ein nahes Feld übergriffen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend hinein. Den Schaden schätzte die Feuerwehr auf bis zu 40 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.