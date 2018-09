Teile von Krankenhaus geräumt: Feuer schnell unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hagen (dpa/lnw) - Ein Feuer in einem Krankenhaus in Hagen ist am Montag glimpflich verlaufen. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, ist niemand verletzt worden. Wegen starker Rauchentwicklung mussten zwei Etagen der evangelischen Einrichtung im Stadtteil Hagen-Haspe geräumt werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, um Patienten zu verlegen und den Bereich abzusichern. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen, hieß es bei der Polizei weiter.