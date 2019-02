Brand in Guxhagen richtet hohen Schaden an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Guxhagen (dpa/lhe) - Beim Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Sachschaden von rund 300 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Samstag außerhalb des zweigeschossigen Gebäudes aus. Die Flammen setzten ein Holzlager in der oberen Etage in Brand, das Stockwerk wurde dadurch komplett zerstört. Eine Werkstatt im unteren Bereich wurde bei den Löscharbeiten ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzte gab es nicht.

Nach Abschluss der Löscharbeiten nahmen Brandermittler am Samstag ihre Untersuchungen auf. Mit ersten Erkenntnissen zur Brandursache rechnete ein Polizeisprecher am Montag.