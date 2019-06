Drei Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grünberg (dpa/lhe) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im mittelhessischen Grünberg sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Eine 55 Jahre alte Frau erlitt schwere Verbrennungen, ein 54-Jähriger eine Rauchvergiftung, ein 30 Jahre alter Mann kam mit leichten Verbrennungen davon, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mehrfamilienhaus im Landkreis Gießen entstand ein Sachschaden von mindestens 40 000 Euro.

Das Feuer war nach Angaben der Polizei im Erdgeschoss des zweistöckigen Hauses ausgebrochen. Ein 36-jähriger Mann, der das Haus nicht mehr verlassen konnte, musste von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden. Er blieb unverletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung lagen nicht vor.