Schüler kommt nach Hause und entdeckt Feuer: Großer Schaden

Großenkneten(dpa/lni) - Ein 17-jähriger Schüler ist während einer Freistunde nach Hause gekommen und hat das Wohnzimmer in Flammen vorgefunden. Seine Mutter sei zu dem Zeitpunkt am Mittwochmorgen in der Küche gewesen, teilte die Polizei mit. Mutter und Sohn versuchten anschließend, das Feuer in Großenkneten im Landkreis Oldenburg zu löschen. Als das nicht gelang, verließen sie die Doppelhaushälfte und riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, der nicht auf das Obergeschoss übergriff. Es entstand nach einer ersten Schätzung ein Schaden von 150 000 Euro. Die Polizei untersucht jetzt, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Haushälfte ist nicht mehr bewohnbar.