Frau bei Brand in Feldengel schwer verletzt

Feldengel (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Feldengel (Kyffhäuserkreis) ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 64-Jährige musste am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte. Ursache des Feuers war eine Verpuffung des Ölofens. Ein 34-Jähriger konnte das Haus unverletzt verlassen. Fast 60 Feuerwehrleute aus umliegenden Orten waren im Einsatz. Der Sachschaden wird derzeit auf mehr als 50 000 Euro geschätzt.