Einfamilienhaus brennt aus: Schaden in sechsstelliger Höhe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großdubrau (dpa/sn) - Ein Feuer hat in der Oberlausitz ein Einfamilienhaus zerstört. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine sechsstellige Summe. Der 38 Jahre alte Besitzer habe bei dem Versuch, den Brand in der Nacht zum Mittwoch zu löschen, eine Rauchvergiftung erlitten. Er kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sei mit 71 Kräften im Einsatz gewesen. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Haus in Großdubrau völlig ausbrannte. Zur Ursache des Feuers haben Brandspezialisten der Polizei Ermittlungen aufgenommen.