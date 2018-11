Einfamilienhaus brennt ab: Mann leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großdubrau (dpa/sn) - Im Landkreis Bautzen ist ein Mann bei dem Brand eines Einfamilienhauses leicht verletzt worden. Das Gebäude in Großdubrau brannte am Dienstagabend vollständig nieder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Sachschaden wurde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Dem Hausbewohner seien schon beim Öffnen der Haustür am späten Dienstagabend Flammen entgegengeschlagen, sagte ein Sprecher. Der 38-Jährige wurde beim Versuch, das Haus noch zu betreten, leicht verletzt und wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 71 Feuerwehrleute mit zwölf Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.