Feld gerät bei Ernte in Brand: überall hohe Waldbrandgefahr

Halbendorf (dpa/sn) - Während der Weizenernte ist in Ostsachsen nahe der Landesgrenze zu Brandenburg ein Feld in Brand geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griffen die Flammen am Samstagabend auf ein angrenzendes Waldstück über. Von dem Feuer seien drei Hektar Winterweizen und ein Hektar Kiefernwald vernichtet worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Wegen der extremen Trockenheit herrscht derzeit überall in Sachsen eine sehr hohe Brandgefahr. Laut Sachsenforst galt am Sonntag im Norden des Freistaates durchgehend die höchste Waldbrandwarnstufe 5. Im südlichen Teil des Vogtlands über das Erzgebirge bis zur polnischen Grenze war es die Warnstufe 4.