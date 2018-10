Brennende Scheune in Großbuchwald: Vollsperrung der L 49

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß Buchwald (dpa/lno) - In Groß Buchwald (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eine Scheune in Brand geraten. Das Feuer wurde am frühen Samstagmorgen gemeldet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Landesstraße 49 sei aufgrund der Löscharbeiten voll gesperrt. Laut Angaben der Feuerwehr wird es noch ein paar Stunden dauern, bis das Feuer vollständig gelöscht ist. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.