Dachstuhlbrand: Rauchvergiftung und Strafverfahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gronau (dpa/lni) - Beim Brand eines Dachstuhls in Gronau im Landkreis Hildesheim hat ein 59 Jahre alter Mieter in der Nacht zum Samstag eine Rauchvergiftung erlitten. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Von der Dachgeschoßwohnung des Mieters hatte sich der Brand auf den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses ausgeweitet. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen. Das Haus ist den Angaben zufolge zurzeit nicht bewohnbar. Einige Bewohner kamen bei Bekannten oder Verwandten unter, drei Menschen wurden in einem Hotel untergebracht.