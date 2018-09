Lagerhalle mit Hunderten Strohballen brannte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jessin (dpa/mv) - Beim Brand einer Lagerhalle in Jessin bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Samstagmorgen ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Bis zu 800 Strohballen waren in dem Gebäude eingelagert. Auf dem Dach befand sich eine neue Solaranlage, die aber noch nicht in Betrieb war. Die Feuerwehr schaffte es, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Lagerhallen zu verhindern. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Brandursache war zunächst unklar.