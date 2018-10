Erneut Strohlager in Grevesmühlen abgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grevesmühlen (dpa/mv) - Nach dem neuerlichen Brand eines Strohlagers im Landkreis Nordwestmecklenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. In Grevesmühlen verbrannten am Mittwoch etwa 150 Strohballen vollständig, wie die Beamten mitteilten. Demnach waren die Strohballen auf einer Ackerfläche gelagert, Menschen und Gebäude waren nicht in Gefahr. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 6000 Euro.

In den vergangenen Wochen war es in Grevesmühlen und der Umgebung bereits häufig zu Bränden von Strohlagern gekommen. Ähnliche Feuer mit Verdacht auf Brandstiftung gab es unter anderem in Klockenhagen (Kreis Vorpommern-Rügen), Greven (Kreis Ludwigslust-Parchim) und Schönberg in Nordwestmecklenburg. Im Nordosten sind Stroh und Heu in diesem Jahr wegen der Dürre und der damit verbundenen schlechten Ernte sehr knapp und teuer.