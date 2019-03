Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greiz (dpa/th) - Nach einem Feuer in einem Greizer Wohnhaus ist die Bewohnerin in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Küche des Hauses sei vermutlich wegen eines technischen Defekts an einer Steckdose ein Brand ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung und Verbrennungen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.