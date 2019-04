Vorpommern-Greifswald ruft Waldbrandwarnstufe 4 aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Greifswald (dpa/mv) - Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist am Montag die Waldbrandwarnstufe 4 (hohe Waldbrandgefahr) ausgerufen worden. In den kommenden Tagen soll es zwar wieder kälter werden, es sei aber kein Regen zu erwarten, teilte das Agrarministerium mit. In den südlichen Landkreisen sowie in Vorpommern-Rügen gelte Waldbrandwarnstufe 3, in den restlichen Kreisen Stufe 2. Bereits sechs Waldbrände hat es den Angaben zufolge in diesem Jahr gegeben. Mehr als die Hälfte der Wälder würden über Kamerasysteme aus der Waldbrandüberwachungszentrale in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) überwacht.