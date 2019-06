Lagerhalle mit Heu brennt: Hunderttauschende Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grasberg (dpa/lni) - Ein Feuer in einer mit Heu gefüllten Lagerhalle hat am Freitag im Kreis Osterholz einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt 150 Einsatzkräfte in Grasberg vor Ort, um Flammen in der rund 70 Meter langen und 30 Meter breiten Halle zu löschen. Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache am Mittag ausgebrochen und ließ die Halle trotz der Löscharbeiten in sich einstürzen. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Schadenshöhe wurde auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.