Über 1,5 Millionen Euro Schaden nach Brand in Gewerbehalle

Grafling (dpa/lby) - Bei einem Großbrand in einer Gewerbehalle in Grafling (Landkreis Deggendorf) ist ein Sachschaden von mehr als 1,5 Millionen Euro entstanden. Das Feuer zerstörte in der Nacht zu Dienstag die Produktionsanlagen eines holzverarbeitenden Unternehmens, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand nach Angaben der Polizei in weniger als zwei Stunden löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.