Scheunen in Wohngebiet in Flammen

Graben-Neudorf (dpa/lsw) - Vier Scheunen hat ein Feuer in einem Wohngebiet in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) zerstört. Die Flammen beschädigten am Dienstag zwei weitere Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen nach ersten Schätzungen von mehreren Hunderttausend Euro Schaden aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren stundenlang mit der Bekämpfung der Flammen beschäftigt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch ein Hubschrauber war während der Löscharbeiten im Einsatz. Ursprünglich hatte am Vormittag eine Scheune gebrannt, das Feuer weitete sich dann schnell aus.

Anwohner sollten auch am Nachmittag vorsichtshalber Fenster und Türen geschlossen halten. Die Ursache für das Feuer müsse noch ermittelt werden, sagte die Sprecherin. Ein Helfer der Feuerwehr wurde wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt.