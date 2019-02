Hoher Schaden bei Wohnhausbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Beim Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses ist in Gotha ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. An den rund fünfstündigen Löscharbeiten waren gut 50 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Gotha sowie Freiwilliger Feuerwehren beteiligt. Ob das Gebäude nach dem Brand des Dachstuhls einsturzgefährdet ist, sollte noch im Verlauf des Tages untersucht werden.