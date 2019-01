Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Beim Brand der Heizungsanlage in einem Reihenhaus ist am Montag in Gotha ein Schaden von rund 40 000 Euro entstanden. Die beiden Hausbewohner hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, teilte die Polizei mit. Aus Sicherheitsgründen wurde die Gasversorgung in der Straße vorübergehend abgestellt, wovon auch eine Reihe weiterer Haushalte betroffen war. Die Brandursache war zunächst unbekannt.