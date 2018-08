Wieder Waldbrände: Brandstiftung vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vogelsang/Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern sind bei der anhaltenden Trockenheit am Montag erneut Waldstücke in Flammen aufgegangen. In beiden Fällen nahe Vogelsang (Kreis Vorpommern-Greifswald) und Goldenstädt bei Schwerin ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Brandstiftung, wie Polizeisprecher am Dienstagmorgen erklärten. Unklar sei aber noch, ob die Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurden.

Verletzt wurde niemand. Im Nordosten gab es in diesem Sommer bereits mehr als 40 Waldbrände, die mehr als 30 Hektar Wald vernichtet haben, zehnmal mehr als 2017.

Zuletzt mussten Feuerwehrleute am Abend Flammen in einem Waldstück bei Goldenstädt löschen. Mindestens 60 Bäume seien stark geschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Flächen konnte verhindert werden. Wenige Stunden vorher brannten rund 2000 Quadratmeter Wald- und trockene Wiesenfläche bei Vogelsang in der Nähe von Ueckermünde. Dort fanden Feuerwehrleute eine Feuerstelle, deren Glut vermutlich den Brand auslöste. Der Brandort liegt unweit eines alten Militärgeländes.