Feuer zerstört Wohnhaus: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plau am See (dpa/mv) - Ein zweistöckiges Einfamilienhaus in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zum Freitag von Flammen zerstört worden. Bisher gebe es keine Anhaltspunkte, dass Menschen bei dem Brand zu Schaden gekommen seien, teilte die Polizei mit. Der an der Adresse gemeldete Bewohner konnte jedoch noch nicht erreicht werden. An dem DDR-Bau entstand ein vorläufig geschätzter Schaden von 150 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.