57-Jähriger stirbt bei Feuer: Kripo nimmt Arbeit auf

Gokels (dpa/lno) - Nach dem Feuer in Gokels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Wochenende, bei dem ein Mann starb, hat die Kripo ihre Ermittlungen aufgenommen. Brandexperten suchen nach Spuren, um die Ursache des Feuers zu klären, sagte am Montag ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster. Zur Todesursache des 57-Jahre alten Wohnungsinhabers gab es zunächst keine Erkenntnisse. Das Feuer brach aus unbekannter Ursache am frühen Samstagmorgen im Anbau eines Wohnhauses aus. Rettungskräfte entdeckten im Inneren des Gebäudes die Leiche.