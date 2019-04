Defekt an Mehrfachsteckdose Auslöser für tödlichen Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Ein Defekt an einer Mehrfachsteckdose ist Auslöser für einen Wohnungsbrand mit einem Toten in Göttingen gewesen. An dem Stecker seien ein Smartphone und ein mobiler Akku geladen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Mittwochmorgen war in einem Apartment in der Innenstadt Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten war der 50 Jahre alte Mieter der Wohnung mit lebensgefährlichen Brandverletzungen gefunden worden. Nachdem er in ein Spezialkrankenhaus nach Hannover geflogen wurde, starb er an seinen Verletzungen.